警察臨檢喊「行照」！阿伯騎走秒遭壓制 喊冤：不是要我「先走」嗎

社會中心／李紹宏報導

阿伯出事啦！近日新竹市一名騎機車的阿伯，夜間路檢時誤將警員要求出示的「行照」，聽成台語的「先走」，結果秒騎車離開，讓2名警察直接傻眼，隨即飛車追逐並當場將他壓制在地，甚至一度拔槍！直到雙方釐清真相，才知道原來是語言傳達造成的誤會。

阿伯遇臨檢時，警方要求出示「行照」，但他卻聽成台語「先走」，後來慘遭壓制。（示意圖／警政署提供）

國台語「雞同鴨講」：一句「行照」引發致命誤會！

根據《中國廣播公司》報導，當時新竹市警方在路口實施路檢勤務，一名騎乘機車的阿伯被指揮停車受檢時，疑似有些緊張，還向攔檢年輕警員說「自己認識警友會幹部」。

不過對此，年輕警員面無表情地依照程序，要求阿伯出示證件，並簡短地說了聲「行照」。沒想到阿伯卻誤把這個國語發音，聽成台語的「先走（sian-tsáu）」，以為是警方示意他可以先行離開，便乾脆俐落地催油門離去。

2名員警眼見阿伯竟無視警告還騎車逃跑，當下認定是拒絕盤查，立即展開追捕。兩人在追上阿伯後，迅速將他壓制在地，其中一名警員為確保安全，還拔出配槍進行警戒，槍口朝向倒在地上的阿伯。突如其來的激烈動作，讓原本只是想遵從指示的阿伯嚇得慌張失措，直呼「是您們叫我先走的！我只是照指示離開，怎麼會這樣？」

帶隊官上前詢問，詳細釐清狀況後，才發現原來是一場大烏龍。警方這才意識到，是國語「行照」與台語「先走」發音相似所導致的語言傳達誤會。

警界狂傳「脫褲跑」笑話 烏龍結局笑翻執勤人員

這起烏龍讓警界人員大笑，甚至還透露之前有類似笑話，警方在臨檢時要求戴口罩的民眾「脫口罩（thau̍h-khàu-tàu）」，卻有人聽成了「脫褲跑（thau̍h-khòo-tsáu）」。雖然「脫褲跑」是否為真實案例無從查證，但這起「行照變先走」的烏龍事件，確實為嚴肅的臨檢勤務中增添了一樁另類的趣聞。

