警察臨檢要行照！新竹阿伯誤聽「台語2字」騎走遭壓制 結局超展開

社會中心／巫旻璇報導

新竹市日前發生一起因語言理解落差而引起的烏龍事件，一名老翁在市區接受路檢時，因為誤聽警察的指令，錯把要求出示「行照」聽成台語的「先走」，以為可以直接離開現場，結果反而引發一場不必要的緊張對峙，甚至讓員警拔槍壓制。所幸在進一步釐清後，證實是語言上的誤會，員警也立即向老翁致歉，最終平和收場。





員警仍照規定處理，簡單請他拿出「行照」。沒想到老翁疑似因緊張或一時會錯意，誤以為對方是用台語告訴他「先走」。示意圖非關本新聞事件（圖／民視新聞資料照）

根據《中天新聞網》指出，新竹市一名老翁騎乘機車經過固定式路檢點，員警依程序揮動指揮棒並吹哨，示意他停在路邊接受臨檢。老翁一開始還回應說：「我認識警友會幹部XXX！」似乎想表達自己與警界人士熟識。不過員警仍照規定處理，簡單請他拿出「行照」。沒想到老翁疑似因緊張或一時會錯意，誤以為對方是用台語告訴他「先走」，於是毫不猶豫直接騎車離開。

經現場釐清後，確認老翁確實是把國語的「行照」聽成台語的「先走」，導致誤會，員警當下也向老翁道歉。示意圖非關本新聞事件（圖／民視新聞資料照）









現場兩名員警見狀，完全愣住，立刻上前追上並壓制老翁，甚至拔槍命令他不要動，老翁當場嚇壞，急忙向警方解釋，表示自己之所以騎走，是因為聽到員警叫他「先走」，所以才會離開。兩名員警這才對看了一眼，意識到事情可能是語言誤解所造成，於是立即通報帶隊官了解情況。經現場釐清後，確認老翁確實是把國語的「行照」聽成台語的「先走」，導致誤會，員警當下也向老翁道歉。隨後警方進行例行檢查，確認老翁並未酒駕，車上也沒有任何違禁品，「雙語慘劇」的誤會也就此落幕。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：警察臨檢要「行照」！新竹阿伯誤聽「台語2字」乖乖騎走遭壓制 結局超展開警道歉

