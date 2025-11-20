警察認定私地違停不開單被控圖利 陷憂鬱暴瘦20公斤 二審判罪還公道

台北市士林社子派出所兩名員警因未開單違停車輛而被控圖利，經歷三年訴訟煎熬後終獲無罪判決。這兩名員警當初接獲檢舉到場，因認定是私人土地而未開單並要求車主離開，卻遭檢舉人錄影並向地檢署檢舉。期間他們遭停職，月薪從原本的六七萬降至僅剩一兩萬，身心受創，其中一人甚至罹患憂鬱症，暴瘦20公斤。一審及二審法官均認為這只是行政疏失，並無圖利之實，判決無罪。

違停地點警認「私人地」未開單僅驅離。（圖／TVBS）

這兩名葉姓及應姓員警三年前因處理一起無牌車輛違停案件時，認定是私人土地而未開單，要求車主開走離開。這個過程被檢舉人全程錄下，並向地檢署檢舉他們涉嫌圖利罪。檢方認為他們消極不作為，依圖利罪提起公訴。

廣告 廣告

委任律師查克律師表示，當時車主向警察說明該土地是隔壁鄰居家的私人土地，警察認為既然是私人土地違規就不能開單，並非基於圖利車主的目的而不開單。這起事件發生在一個轉角處，兩名員警因不熟悉土地所有權問題，要求車主馬上離開，卻因此舉動讓他們經歷三年煎熬。查克律師進一步說明，其中一名員警因此事無法睡覺、吃不下飯，就醫後被診斷罹患憂鬱症，體重暴減20多公斤。被停職後，薪水從原本的六七萬或七八萬降至只剩一兩萬元，因為只能領本俸的半薪。從偵辦開始，兩名員警就無法好好生活，起訴後立即被停職，還要面對貪污指控，不僅身心受影響，連家計都難以維持。

一審法官認為，這只是行政疏失，並沒有獲取不法利益，處行政罰即可，因此判處無罪。檢方不服上訴後，二審法官仍認為沒有證據證明圖利行為，上訴理由不成立，再度判決無罪。文林派出所所長馬奕桓表示，這兩名員警感到受委屈，對於獲判無罪感到開心。2025年8月第一次審理結果出來後，這兩名同事已先予復職。他說明，收到判決書後，將發還其他的半薪。這兩名員警復職已有三個多月，除了能繼續從事警職外，更讓他們欣慰的是法官還給他們公道。

更多 TVBS 報導

有片／值勤完返回派出所！土城警路口遭迴轉車撞飛 目擊騎士全嚇傻

獨／當街巴頭！貨車擋人行道 檢舉控司機揮拳

校園自拍、散布謎片！新北男警「正面曝光」市警局：記一大過

汽車一直喵喵叫？引擎撈出「大胖貓」 飼主找回牠喜極而泣

