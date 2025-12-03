警察輪休被迫還假重挫基層士氣 張智倫促警政署3個月內提出「改革方案」

【警政時報 包克明／臺北報導】針對基層員警長期面臨勤務繁重與休假破碎問題，國民黨立委張智倫今(3)日在立法院內政委員會質詢警政署長張隆興時直指，警察輪休制度形同「假性公平」，不僅無法反映執勤辛勞，更讓員警必須以「身心假」補休，被迫自嘲是「還假」，導致基層士氣低落。他要求警政署三個月內提出改革方案，改善警察休假制度。

國民黨立委張智倫在內政委員會質詢指出，警察輪休制度比照一般公務員，造成基層休息破碎、被迫靠「身心假」補休，形同「假性公平」。(圖／張智倫國會辦公室)

張智倫指出，警政署今年2月公告新制度，要求警察輪休天數比照一般公務員，但警察工作性質不同，外勤員警日夜顛倒、長期暴露在高壓環境中，實際休假卻被排得零碎無法充分休息，完全無法與一般公務員相提並論。他強調：「同樣的天數，不代表同樣的休息效果，這是基層最大的不滿。」

張智倫要求警政署長張隆興三個月內提出改革方案，改善警察休假制度。(圖／國會頻道)

張智倫表示，許多外勤員警休假被切割得支離破碎，只能依靠「身心假」才勉強恢復身心狀態，然而卻反而形同「被迫還假」，使得同仁心寒。他呼籲警政署應從勤務強度出發，重新檢討制度，讓輪休安排回到「真正的公平」。

張智倫表示，許多外勤員警休假被切割得支離破碎，只能依靠「身心假」才勉強恢復身心狀態，然而卻反而形同「被迫還假」，使得同仁心寒。(圖／國會頻道)

警政署長張隆興回應表示，目前已授權各警察機關彈性調整輪休與加班制度，並以照顧同仁的身心健康為優先考量。對此，張智倫要求警政署務必在3個月內提出具體改善方案，回應基層期待。

張智倫關注北市使用疑似中國貼牌酒測器的事件，要求警政署查明並盡速處理。(圖／張智倫國會辦公室)

此外，針對2日北市議員踢爆市警局使用疑似「中國貼牌酒測器」，市長蔣萬安回應指出此設備為警政署共同供應契約採購，將向警政署反映。張智倫今日特別要求警政署長查明來源，若確有中國製品混入，應盡速更換並強化管理。張隆興也當場表示認同，將進行調查。

張智倫指出，警政署對警察權益的保障不能只停在口號，輪休制度也不應與一般公務員機械式比照，而是要真正因應警察高強度勤務需求，讓每位執勤同仁都能獲得合理、充分的休息。他表示，未來將持續監督警政署推動改革，不讓基層員警再度心寒。

