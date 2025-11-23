警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！
【警政時報 江雁武／台中報導】為提升防詐意識、拉近警民距離，臺中市政府警察局第四分局黎明派出所與三和里里長張家蓉、黎明里里長廖福田，於114年11 月22 日走入轄內最具人氣的「黎明黃昏市場」，舉辦一場結合互動遊戲與在地美食的創意反詐活動。以趣味十足的「防詐順口溜挑戰賽」為主軸，讓民眾一邊玩、一邊學，也讓原本平凡的市場日常，瞬間變得熱鬧又有教育意義。
活動亮點是民眾只要參加挑戰，就能獲得市場名店的熱騰騰肉包；若能在最短時間內完整念出以網購詐騙、投資詐騙與網路交友詐騙為主題的防詐順口溜，還能再獲得人氣排隊美食，包括「青菜看清楚，識詐保平安」、 「豬事大吉，平安防詐」、 「滷味入味，真心不騙」、 「鵝不受騙，勇敢報案」、 「防詐金翅，遠離陷阱」等象徵性餐點名稱更增添趣味性。婆婆媽媽們玩得不亦樂乎，直呼「這活動實在金促咪（好好玩）！」
警方希望透過輕鬆方式讓民眾了解近期詐騙趨勢，尤其是因應政府即將普發一萬元現金，不肖詐騙集團已開始假借官方名義傳送假連結、假網站，引導民眾輸入帳密或個資，成為近期最常見的詐騙手法之一。員警逐一向參加者示範如何辨識詐騙訊息，提醒大家「官方不會主動傳連結」、「政府補助一定不需提前匯款」。
活動中警方也分享近期真實案例，讓民眾聽得格外投入。日前一名鄭姓婦人到地政事務所申辦房屋貸款，因言談中對貸款細節前後矛盾，引起承辦課員警覺，遂啟動跨單位聯防通報。警方到場關懷後發現，鄭婦是受不認識的「中間人」慫恿投資房地產，誤信對方「保證獲利」，差點匯出上千萬積蓄。在員警耐心說明及案例比對下，鄭婦才驚覺遭詐，順利保住多年辛苦累積的財產。這段分享讓現場聽眾直呼「真的要多注意，不然錢一下就沒了！」
這場創意防詐市集活動獲得民眾熱烈迴響，不少人稱讚警方把宣導變得接地氣又實用，更有人笑說：「如果每週都有警察來市場就好了！」警方也藉此機會與攤商互動，鼓勵大家成為市場內的「防詐守門員」，一旦發現長者或民眾出現異常匯款行為，也能協助提醒或通報。
中市警四分局表示，未來將持續深入街巷與社區，以民眾最熟悉的生活場域為宣導據點，透過創意活動拉近距離，讓防詐觀念落實到每個家庭。警方呼籲，凡是涉及匯款、投資或貸款的訊息務必提高警覺，如有疑慮可立即撥打 110 或 165 反詐騙專線查詢，共同守護自身與家人的財產安全。
