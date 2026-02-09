警察都傻眼！英國殺人犯被上手銬第一反應：我玩不到《GTA6》了

最近英國一起謀殺案引起遊戲社群關注，但焦點並非案情本身，而是兇手在被警方逮捕後的反應。根據英國警方公開的報告，35 歲的 Robert Richens 因殺害前女友遭判無期徒刑，然而該男子第一時間關心的居然是備受期待的遊戲大作《GTA6》（Grand Theft Auto 6／俠盜獵車手6）。

現在後悔太晚了。（圖源：GTA6／Rockstar Games）

Robert Richens 被逮捕後，一段在法庭上公開的警方秘錄器畫面卻顯示，當他被戴上手銬逮捕時，內心最崩潰的不是自己犯下的滔天大罪，而是意識到入獄後將無法玩到《GTA6》。

Richens 哭泣向身旁的員警說：「我要錯過 GTA 了」當員警詢問是指哪一代時，他明確回答：「6 代」。而警察也知道這款遊戲，表示距離遊戲發售還有很長一段時間，但 Richens 已經知道自己的結局：「我知道我會被判無期徒刑」，警方只是單純回應：「你有的是時間」

而他第一時間居然是擔心錯過《GTA6》遊戲發售，這種對受害者毫無悔意、只在乎個人娛樂的態度，被負責偵辦的警官 Stuart May 痛批為「冷血」和「殘忍」。

最終，法院正式宣判 Richens 無期徒刑，且必須服刑至少 16 年才有資格申請假釋。由於《GTA6》預計將於 2026 年 11 月發售，Richens 的擔憂已成定局。他將在監獄中度過漫長的刑期，為自己的行為付出代價，也確定將徹底錯過這款遊戲的上市與體驗機會。