警察開到「自己的罰單」！原因曝光超無奈：只能認命繳了

社會中心／游舒婷報導

警察開到自己的罰單？台南市政府警察局第五分局日前在臉書上發出一張罰單，罰單內容是駕駛人未依規定使用方向燈而遭檢舉，沒想到一查，遭檢舉人竟是承辦員警本人，背後真相曝光也讓本人相當無奈。

台南警察開到「自己」的罰單。（圖／取自臉書）

台南市政府警察局第五分局在粉專秀出這張罰單，表示「檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」原來，是承辦員警的家人騎著他的車子遭到檢舉，真相曝光後也只能苦笑，家人違規除了加強宣導外，罰單也只能自己乖乖繳。

而臉書小編也趁這個機會做機會教育，提醒騎士要養成打方向燈的好習慣，並再次提醒打方向燈的時機，包括起駛前、轉彎、變換車道（包含跨越路面邊線）和超車的時候。

打方向燈的時機。（圖／取自臉書）

