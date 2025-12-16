警察面前變魔術 毒蟲掌中夾毒品！還被揪出毒駕

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名詹姓男子今天（16日）凌晨騎車行經桃園區三民路段時因變換車道為警攔查，詹男被警員詢問是否攜帶違禁品時，竟當著警員面前變魔術，先是掏口袋表示沒東西，隨後伸手從口袋裏掏出三小包安非他命夾在手掌上，立即為眼尖的警員發現，且經唾液快篩顯示為陽性毒品反應，已在警詢後依法送辦。

桃園警分局表示，今天凌晨3時50分許，景福派出所員警張瀧升及黃虢恩巡邏時，在桃園區三民路發現一名機車騎士變換車道未使用方向燈，立即進行稽查取締。

警方表示，詹姓騎士（35歲）並無駕照，警員請其配合檢查，發現其背包內有一把BB槍，繼而觀察到詹男神色變得緊張、雙手微微發抖，且情緒變得不穩定，並問警員姓名揚言要提告。

警員見他行徑怪異立即提高警覺，詢問他有無攜帶違禁物品，詹男在口袋掏了掏，出現塑膠袋摩擦的聲音，他卻把手伸出來表示沒有東西；警員再度詢問時，詹男又掏了掏口袋，手伸出來時為眼尖的警員發現他手掌夾了三小包毒品安非他命，立即抓住他的手，詹男當場無言，並經唾液快篩為陽性，經帶回警所詢問後已依毒品等罪嫌送辦。

查獲三包安非他命。桃園警分局提供

