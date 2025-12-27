警察魔法道具大冒險 小二生開箱守護者的秘密世界

%E4%B8%80 89

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】今天的東社派出所比往常更亮一點、更暖一點，因為民生國小的小朋友們像一群小精靈般踏進派出所，展開一段「守護者秘密道具開箱之旅」。在員警們溫柔又充滿驚喜的導覽下，孩子們第一次近距離接觸到平常只能在故事裡或路上看到的警用裝備。

首先登場的是警員楊森翔，他像打開寶箱一般，展示防彈背心、反光背心與警用小帽。每個小朋友都迫不及待想試穿，警員楊森翔與鄭偉呈也貼心協助孩子們一個一個穿戴。就在其中一位孩子害羞得不敢上前時，林怡伶警員微笑著用英文鼓勵：「Give him a big hand！」全場小手拍拍響起，小朋友的臉也跟著亮起來，氣氛像陽光一樣瞬間暖和。

接著故事翻到「神祕通話魔法」的篇章。林怡伶警員示範無線電的使用方式，讓孩子自己按下通話鍵，聽見屬於「警察的聲音」從喇叭裡傳出——孩子們驚訝得睜大眼睛，彷彿按下的是一個能連結守護力量的按鈕。當小朋友好奇提問手銬和警棍的用途時，楊森翔警員也耐心解說，讓孩子知道這些工具不是用來嚇人，而是為了保護大家。

最後一幕來到偵詢室，宛如走進「安靜的小秘密基地」。鄭偉呈警員介紹柔軟的防撞設計與錄影設備，孩子們用手摸摸牆面，又輕聲討論，非常專注。活動的尾聲，所長陳奕安與三位員警陪孩子們一起舉起盾牌合照，笑容像照片裡會發光一樣。而林老師和全班孩子們也送上親手寫滿祝福的大卡片，讓派出所的每個人都收到一份暖呼呼的驚喜。

松山分局表示，透過這次的派出所參訪，希望讓孩子們知道警察並不是故事裡遙遠的角色，而是每天就在身邊守護大家的朋友，即使近期發生北車、中山站重大隨機傷人事件，也能讓小朋友對警察守護治安的決心充滿信心。警方也期盼透過這種輕鬆、有趣又充滿互動的方式，把交通安全與守法觀念像小小亮光一樣放進孩子心裡。當這些亮光越來越多，就會一起照亮更安全、更溫暖的社區環境，讓孩子們長大後也記得：安全，是大家一起守護的事。