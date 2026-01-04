警將通知駕駛到案！休旅車窄巷逆向違停 下車之人竟是前立委邱毅

記者楊忠翰／台北報導

前立委邱毅座車在仁愛路31巷違規停車。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

台北市大安區1名男網友，2日傍晚6時許開車行經仁愛路31巷時，1部黑色休旅車突然逆向行駛，還靠左側違規停車，讓後座的前立委邱毅下車，造成巷內車流一時回堵；事後男網友將行車紀錄器影片上傳臉書社團《爆料公社》，網友紛紛留言痛批，邱毅是在耍特權。

大安分局表示，針對民眾在《爆料公社》發布在大安區仁愛路段逆向臨時停車影片，經警方初步檢視影像內容，認定違規事實明確，根據《道路交通管理處罰條例》第7-1條之規定，民眾可至台北市交通違規檢舉專區，敘明休旅車違規事實，並檢具違規證據資料逕行檢舉。

廣告 廣告

大安分局指出，警方亦將調閱監視器畫面，進一步通知駕駛到案說明，藉以違規事實及樣態，並主動開單告發；警方呼籲，民眾駕駛汽、機車請遵守交通規則，勿貪圖一時方便而違規，造成其他用路人的危險。

前立委邱毅座車在仁愛路31巷違規停車。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

更多三立新聞網報導

綠帽夫求償百萬！影城女副理偷吃前科犯 首次開房激戰4次

無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮

民眾心意得以傳達！北車悼念牆紙條 全成為余家昶告別式布置

獲頒雙城褒揚狀！北捷英雄余家昶告別式 棺木覆蓋台北市旗及國旗

