警專今年錄取率41.97％ 飆新高

今年台灣警察專科學校44期錄取率達41.97％，再創新高，警專強調將落實嚴格考核與汰除機制。（本報資料照片）

台灣警察專科學校錄取率持續攀升，今年44期達41.97％，再創新高。中正大學犯罪防治系教授賴擁連直言，年金改革後，老鳥不敢輕易退休，新血又不來，警力結構青黃不接，不利治安穩定性。對於外界疑慮，警專強調將落實嚴格考核與汰除機制。

民國90年警專錄取率僅3.28％，97年首度破10％，達到14.72％，此後維持在15％左右，但近4年一路從20多％攀升到41％。過去報考人數最多破2萬人，去年首度跌破5000人報名，加上因應保二擴編、成立保安警察科增招，讓錄取率飆破4成。

資深刑警無奈說，現在考試難度大不如前，每況愈下的菜鳥警察素質，讓現職警察憂心忡忡，甚至會擔憂犯罪集團派員「臥底」考警專，上演無間道。

賴擁連表示，警專錄取率高，素質相對較差，是很嚴重問題。他說，年改迄今10年，警力結構震盪，老的不敢退、小的不願來，有礙新陳代謝。尤其新生若素質不佳，警專如何領導統御，也是考驗。

在警專兼課的現職員警說，教過42、43期學生，明顯程度有差。不過以實務面來說，他認為「把人補齊」比素質還重要，畢竟有些具熱誠的學生若考試成績不佳，但在校、分發後，都可再訓練。2個兒子都從警的資深刑警也說，人多好辦事，同樣地，警察內部管理也要加強。

警專指出，報考人數銳減是因少子化、民間就業市場變化、經濟景氣波動及考試選才的調整等，非單一因素所致，未來將透過多元化的招生宣傳管道，增加報考人數以及提高就讀意願。校方強調，絕不會因此放寬畢業標準，將在受訓期間嚴格執行汰除機制，確保不讓身心素質不符者輕易過關。

基層員警說，現職警察若加計加班費、勤務加給，每月收入6萬起跳，但這是每天工作12小時、日夜顛倒的血汗錢。立法院雖通過修法，將退休警消所得替代率調高到80％，但行政院釋憲且未編預算，年改不確定性高，老鳥警察不輕易言退，對年輕人也沒誘因。

日前，台北市刑大59歲小隊長就為了生計，希望轉任內勤、續留原單位到65歲再退休，卻因人事制度需降調至分局且無職缺，只好向議員陳情，但台北市警局表示仍須依法行政，該員恐仍須在明年1月屆退。