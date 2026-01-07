警專第一名畢業！偵查佐恐嚇槍擊盧秀燕遭起訴 記功5次也難逃重罪

台中市警局女偵查佐涉嫌恐嚇台中市長，遭台中地檢署依恐嚇公眾罪嫌起訴。（本刊資料照）

台中市警局第二分局1名25歲黃姓女偵查佐，去年12月北捷發生隨機殺人事件後，竟在警職群組與社群平台多次發表恐嚇言論，包含揚言對長官「開槍爆頭」，甚至放話「在盧秀燕腦門開3槍」，引發社會譁然。台中地檢署偵結，認定其行為足以使一般人心生恐懼，且辨識違法能力正常，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

據悉，該偵查佐是警專第一名畢業，從警資歷超過3年，期間記功5次、嘉獎累計203次，學經歷與專業背景優異，卻在重大社會暴力事件後，於網路發表涉及槍擊、掃射等具體暴力語句。檢方指出，正值社會高度恐慌、公共安全信賴亟待修復之際，其言行對公權力形象與社會安全危害尤鉅。

言論是情緒宣洩 還是構成恐嚇？

檢方查出，黃女自2025年12月19日晚間至21日下午，先在警職同學LINE群組留言「猜猜闕○○會被誰開槍爆頭」「好想知道誰可以一槍把○○打死」，隨後又在Threads貼文下方留言「撿槍掃射」「只有我可以當號召者」等語，內容明確指向暴力行為。

揚言槍擊市長 是否已跨越法律紅線？

12月22日，黃女再度發文稱「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」，並附上市府活動立牌照片，畫面中市長臉部遭破壞，檢方認定其表意明確，足以使公眾產生恐懼。

偵訊時，黃女否認恐嚇犯行，辯稱是為警惕他人、讓看到的人害怕，並強調自己發文時情緒平靜，射擊成績多次滿分，具備用槍與辦案經驗。檢方與同學證詞均指出，她具正常辨識能力，且未遭職場霸凌，仍在重大事件後發表煽惑暴力言論，難以卸責。另1名張姓男子亦因發表大規模隨機殺人言論，一併遭依恐嚇公眾罪起訴。

