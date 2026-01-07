警專第一名畢業！25歲女警嗆對盧秀燕開槍下場曝…檢方認證：學經歷優秀

記者吳泊萱／台中報導

北捷發生隨機殺人事件後，社群網站上陸續出現恐嚇留言，造成社會人心惶惶，結果台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，竟也在網路上留言，表示想當「張文事件的號召者」，還嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。檢方調查，黃女是「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，如今因言行失控遭逮捕，經鑑定其辨識行為能力正常，全案偵結依恐嚇公眾罪起訴。

台中地檢署調查，黃姓女警在二分局偵查隊擔任偵查佐，因對督導業務的偵查隊闕姓副隊長及其他公共事務不滿，多次在LINE群組及社群平台上發布恐嚇副隊長言論，包含「猜猜ＯＯＯ會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把ＯＯＯ打死」。

廣告 廣告

黃姓女警PO出盧秀燕看板毀損照，恐嚇要對盧秀燕腦門開槍。（圖／翻攝自Threads）

去年12月19日北車隨機殺人案發生後，黃姓女警再度上網留言要當「號召者」、「撿槍掃射」等言論，還放話說要「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」。離譜發言引起檢方高度關注，於12月22日前往拘提黃女，並向法院申請羈押獲准。

檢方偵訊期間，黃女矢口否認犯行，還說「恐嚇公眾部分，我意思是不可以去號召做這樣的事情，且都是在罵發文者，我要讓看到的人害怕，才知道不可以玩。我發文時都是用平靜之心情打下文字，若發文者之心情很平靜，剩下的情緒都是他們的，就是看到的人的，那就看現在誰告我，就代表誰還在玩。」

黃女還表示，自己在受訓或擔任警職期間的射擊成績都滿分，也有實際使用過槍枝，最近一次測驗成績為100分、99分，得到嘉獎，也會防身術，曾辦理過偵查案件等語。

檢警調查，黃女在警專就學期間與他人相處正常，還是「警專第一名畢業」，但在去年國慶日後，就出現情緒不穩狀況，雖然沒有攻擊行為，但常常會不知道自己在做什麼。分局自去年11月起，就讓黃女轉服較單純的移送業務，其任職期間應無遭受任何長官職場霸凌狀況。

檢察官指出，黃女從警專應屆畢業就考通過四等考試取得行政警察人員資格，從警資歷超過3年，期間記功5次、嘉獎203次，具備優秀學經歷，辨識行為違法能力也正常。認為黃女擔任警職卻遵法意識薄弱，犯後態度不佳，依恐嚇公眾罪起訴，並建請法官從重量刑，不宜輕縱。



不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台中經典美味又少1家！20年「超人氣便當店」租約到期…2/13正式停業

鼻酸…去年5月新婚甜蜜照曝光！辛柏毅妻曾放閃：畢生運氣用來遇見你

七期豪宅「十大酷刑」虐殺助理！施虐影片長達4小時…死者62傷體無完膚

照顧臥床患者趁機猥褻身障女兒！變態居服員襲胸竟酸：太小沒感覺

