警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察

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警專近期傳出「刑事偵查」平時成績給分標準不公，恐影響學生畢業分發爭議。翻攝自TPC 警專校長室臉書

台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。

《警政時報》報導，涉及爭議的「刑事偵查」科目成績影響超過800名學生，投訴家長指出，警專校方原欲針對該科平時成績採「統一加分」，因有學生反彈後取消，卻未訂定統一的補救標準，導致校內出現荒謬亂象，有的老師允許補交報告換分，有的老師則改採私人小測驗，但也更有老師完全不提供任何補救機會，痛批五花八門的補救標準，「多標」給分造成學生二次傷害。

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家長指出，「看老師心情」的評分制度，讓教學評量淪為黑箱作業，引發基層學生強烈反彈憂心在校成績會影響未來畢業分發排名，若學生因為老師的個人好惡，或是標準不一而導致該科目不及格，將無法參加警察特考，硬生生延誤一年時間，對學生身心非常煎熬。

有家長匿名向《警政時報》投訴，認為警專在成績上大搞黑箱、不按真實表現打分數，師長與校長必須負起最大責任，也擔心出面爆料會影響孩子被秋後算帳，盼警政署等上級單位主持公道，徹查警專的評分機制是否透明，絕不能讓不公不義的制度毀了台灣警察的根基。

警專校長室向《警政時報》回應表示，針對「刑事偵查」期末考成績爭議，原意是考量題目難度統一加分，但為求對高分學生公平已取消該方案，而各班補救措施不一的質疑，校方表示尊重個別教師的教學給分標準，目前將維持現行依照規定完成的給分。但家長對此回應仍深表不滿，呼籲校方應公開所有班級的補救標準，釐清給分是否具備一致性與公平原則，切勿企圖一手遮天。

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