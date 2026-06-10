警專 犯罪偵查專題研究 課程期末考試評分疑義 說明

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

MEITU 20260610 102550814 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】評量公正 無另予加分情事

重點科目採取全校「統一命題」，以建立客觀衡量標準。為維護跨學科與跨班級之計分衡平，期末考試成績均以原始測驗結果計分。至學生日常課堂參與及作業成效，則尊重教師專業自主權，已納入「平時成績」落實實質考核。

程序合法合規 保障申訴權益

針對部分學生不及格影響畢業資格案，已依「繳交及更正成績要點」完成「成績複查」；並針對異議召開「學科教師(官)評議專案會議」審議完畢。審議結果由學生確認，且未於法定時效內提出申訴，程序均合乎規範。

廣告 廣告

啟動補救機制 協助課業修習

為兼顧學術品質與學生權益，警專已規劃「課業補救教學」及「暑期重補修」管道，將全力協助未畢業同學遵循合法程序完成學業，具備維護治安之基礎學能。