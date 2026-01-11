警就在旁「移動神主牌」仍飆內側快車道 在地人曝價格嘆：撞到你就倒楣

社會中心／桃園報導

龍潭區近日有一輛無牌照的疑似改裝輔助四輪車，行駛於中正路內側快車道。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

桃園市龍潭區近日發生一起離譜交通違規事件。民眾目擊一輛無牌照的疑似改裝輔助四輪車，大剌剌行駛於中正路內側快車道。當時因附近發生火警，路口雖有警員指揮交通，該車卻未受攔查，引發熱議。當地居民指出，車主為一名販售刮刮樂的男子，因常違規上路，被戲稱為「移動神主牌」。

有網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段影片顯示，事發地點位於桃園市龍潭區中正路與北龍路交叉口。當時該區域附近發生火警，對向車道可見消防車輛緊急通過，路口也有警員正在進行交通疏導與管制。

不過，就在繁忙的車流中，一輛外型特殊的有蓬四輪輔助車，竟無視交通法規，行駛在內側禁行機慢車的快車道上。雖然駕駛在轉向時使用了方向燈，但該車並未懸掛任何法定車牌，顯然不具備行駛於一般道路的資格。此離譜狀況，讓拍攝者讓不禁驚呼誇張，質疑在警員眼皮底下竟能如此違規

影片曝光後，隨即在網路上引發激烈討論，更有不少當地居民一眼便認出該車，指出車主是當地知名的刮刮樂賣家。據了解，這輛外型類似小型汽車的代步車要價不斐，約新台幣18萬元，但因車主頻繁違規行駛於道路中央，且一般車輛若與其發生碰撞恐面臨肇責糾紛，因此被在地人戲稱為「移動神主牌」，見狀多會選擇遠遠避開。

針對此亂象，網友紛紛留言表示擔憂與不滿，指出「電動代步車依規定應比照行人，不得行駛於車道」、「竟然還打方向燈，以為自己是汽車嗎？」、「龍潭知名人物又出來了」、「看到閃遠點，撞到賠不完」。

