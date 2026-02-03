警局值班台前行兇！台南惡煞揮刀被壓制 3人刀傷送醫

男子在警局值班台前揮刀砍人，遭警方立刻壓制。翻攝台南大小事臉書



太恐怖！台南一名男子今天（2／3）晚間8點多，竟在台南市南區南區金華路二段250號前，不明原因持刀砍人，甚至還追到警局門口，就在值班台前行兇。驚悚畫面被路過的外送員全程拍下，嚇壞所有民眾。警方立刻將揮刀嫌犯壓制，一共造成3人受傷送醫。

根據外送員貼出的行車紀錄器畫面，顯示今天晚間20:12，一名身穿黑衣的男子，竟與身穿灰衣的男子在人行穿越道上扭打，黑衣男子手上持著利器，就在斑馬線上揮刀追砍，灰衣男子逃到一旁的警局前階梯上跌倒，黑衣男立刻追上，甚至在警局前揮刀，畫面驚悚。另外，疑似有另一名女子也因此受傷。

廣告 廣告

台南市南區金華路二段2/3晚間發生持刀傷人案。翻攝台南大小事臉書

警方調查表示，20:12受理報案，也立刻將持刀嫌犯壓制。並且立刻呼叫救護車到場，共分三台救護車，其中兩台送成大醫院，另一台送郭綜合醫院。初步了解，共三人受傷，男42歲，腹部有穿刺傷；女32歲，背部有穿刺傷；男29歲，大拇指1.5CM，三人送醫時都是清醒。詳細衝突與行兇過程，仍待警方進一步調查。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」

逆向撞人聽到「要報警」！高雄清潔隊員暴走打老夫妻 遭路過學生鎖喉制伏