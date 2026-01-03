警局前傳槍響！墨爾本爆槍擊1男中彈亡 警：針對性犯案

澳洲墨爾本內北區菲茲羅伊（Fitzroy）一間警察局外，3日凌晨發生一起疑似針對性的汽車槍擊案，一名年輕男子遭槍殺身亡。警方研判這起攻擊事件具有明確目標性，並非隨機犯罪。

澳洲墨爾本驚傳槍擊案，1名男子警局前中彈身亡。（示意圖／PEXELS）

案發時間約在午夜過後不久，兩名年輕男子正從警察局對面的道路上走過，一輛經過的車輛突然開火射擊。警察局內的員警聽到槍響後立即衝出建築物進行調查，發現其中一名男子身中槍傷，儘管警方立即施行急救並呼叫支援，但該名男子最終仍不治身亡。

負責調查的代理督察梅多斯（Brett Meadows）在當地時間3日下午向媒體表示，當值員警一聽到疑似槍聲後，「立刻衝出去提供急救並呼叫支援」。附近的巡邏車和緊急服務人員在「幾分鐘內」趕到現場，但仍無法挽救受害者生命。

梅多斯透露，雖然不清楚受害者的確切年齡，但確認對方「很年輕」。監視器畫面顯示，兩名年輕男子經過警察局時「看起來並不急躁」，他們路過警局兩次，但都沒有停下來，也沒有試圖進入警局求助或呼救。

根據監控錄影，一輛銀色休旅車駛過時開了兩槍，隨即逃離現場。當時在場的第二名男子也隨即逃跑。梅多斯表示：「這確實看起來是有針對性的攻擊。那兩個男孩經過警局時沒有停下來，他們沒有試圖進入警察局，也沒有試圖呼救。監控畫面顯示他們經過了兩次。」

目前警方正在調查槍擊案的具體情況，但梅多斯表示現階段要判斷此案是否與幫派活動或其他動機有關還為時過早。警方希望能找到第二名在場男子，期望從他口中獲得更多關於槍手的資訊，同時也在努力確認那輛銀色休旅車的身份。

截至目前為止，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

