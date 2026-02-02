警局前「闖燈過馬路被攔」 新北醉漢嗆警挨罰500元

新北市 / 綜合報導

新北市蘆洲區一名黃姓男子，昨(1)日清晨喝醉酒，在警察局前的路口闖紅燈過馬路，被員警發現後，將他攔來下開單，喝得醉醺醺的黃姓男子心生不滿，拿手機拍警察還怒嗆員警。

黃姓男子強調自己沒有闖紅燈，但員警看得非常清楚，路口監視器也拍下，男子到超商買東西後出來就不管燈號直接過馬路，行人違規可開罰500元，即便黃姓男子氣到拒絕簽收罰單，但違規是事實，還是被警方舉發。

