警局寢室變愛巢？鹿港所長女警爆同居 分局證實了後續結果曝

記者陳佳鈴／彰化報導

一名女警隨意進出所長寢室，甚至直接在內過夜，女警頻繁且「如入無人之境」的行徑，讓基層員警感到極度困擾與尷尬。(圖／翻攝自Google Map)

派出所寢室變愛巢？彰化縣警局鹿港分局一名派出所所長，遭基層同仁在臉書社團《靠北police》踢爆，指控其任由一名女警隨意進出所長寢室，甚至直接在內過夜。由於所長寢室與一般同仁寢室位於同一樓層，女警頻繁且「如入無人之境」的行徑，讓基層員警感到極度困擾與尷尬，質疑督察單位為何視而不見。對此，鹿港分局出面證實兩人為情侶關係，但坦言此舉「觀感不佳」，將予以議處。

爆料者在貼文中怒批「大佛縣（彰化縣）警察局媽祖（鹿港）分局某女警，為何可以隨意出入所長寢室又住在裡面？」貼文一出引發警界熱議，有網友留言嘲諷「女警難道沒有自己寢室嗎？」、「警紀堪慮」，但也有人緩頰認為若男未婚女未嫁，是否爆料者「追不到眼紅」。

針對這起內部風波，鹿港分局經調查後回應，該名所長與女警確實為「男女朋友」關係，兩人交往多年，雙方家長見過面且已論及婚嫁，並非涉及不倫或婚外情。

然而，警方強調，儘管兩人感情穩定且無違法問題，但辦公廳舍畢竟是公務場域，且所長寢室緊鄰其他同仁休息區，女警頻繁進出甚至留宿，確實嚴重影響機關形象及內部觀感。分局已對該名所長予以嚴正告誡，要求公私分明，後續將待調查報告完整出爐後，研議相關行政處分，以維護警隊紀律。

