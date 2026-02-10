警局廁所淪地獄！前北市警偷拍70女「連幼童都不放過」 二審重判13年4月

郭昇翰不僅偷拍，還捲入惡名昭彰「創意私房」論壇，引發社會高度關注。（翻攝畫面）

曾任職台北市警大安分局的警專34期畢業警員郭昇翰，因涉嫌在派出所及超商廁所內架設針孔攝影機、利用勤務機會偷拍女性胸部，並捲入惡名昭彰「創意私房」論壇，引發社會高度關注。案經上訴，台灣高等法院今（10日）做出二審判決，考量其犯行嚴重侵害被害人隱私，針對已確認身分的15件犯行（含3件兒少性剝削）加重刑期，累計達13年4月，暫不論定應執行刑。

檢警調查發現，郭昇翰的惡行自2022年起愈演愈烈，他不僅在派駐地點1、2樓的公用及身障廁所內架設微型錄影裝置，鎖定女同事、前來報案或借廁所的民眾進行隨機偷拍，甚至連年幼女童與精神病患也不放過。

廣告 廣告

更令人髮指的人，他還會利用處理交通事故或執行救護勤務的機會，假裝使用手機，實則趁機近距離竊錄報案女子低領口內的胸部隱私影像，受害人數一度清查高達70人。

在法庭審理過程中，郭昇翰坦承犯行並表達和解意願。高等法院二審時重新釐清罪名，認定其在刑法修法前偷拍成年女子、利用公務身分竊錄隱私，以及修法後攝錄性影像等行為罪證明確。其中，針對3件「公務員拍攝兒童少年性影像罪」，法院各重判1年6月徒刑；對於12名提告的成年被害人，則依公務員假借職務機會竊錄隱私等罪，分別判處8個月至10個月不等徒刑。

然而，本案在個資法適用上出現大逆轉。一審原認定郭員涉嫌55件違反個資法罪名，並各判1年徒刑。但高等法院二審認為，郭昇翰偷拍是為了滿足個人私欲，並非為了販賣牟利，與個資法構成要件不符；且其中53名被害人身分不明、無人出面提告，在無法與特定個人資料連結的情況下，二審撤銷原判決，改判這55件個資法部分無罪，此部分仍可上訴。

目前郭昇翰已遭大安分局免職，雖然他在本案中被判處累計13年4月的刑期，但由於他另涉及其他相似案件，且是否將偷拍影像上傳至「創意私房」論壇牟利仍由檢方另案偵辦中，法院將待後續案件審理進度，再定最終的應執行刑。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

一排爆乳辣妹擋不住！超萌警犬搜台中酒店 穿梭美腿叢林被讚「好可愛」

WiFi取名「恐怖份子」完蛋了 以色列戰機緊急升空攔截！屁孩鬧事害慘廉航旅客

捷運老翁持刀竟是烏龍！52歲女疑亂報案 遭誣告罪送辦