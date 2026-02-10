警局廁所裝針孔偷拍66人受害 北市惡警二審判13年4月

台北市大安警分局一名警員在派出所廁所裝針孔偷拍，至少66名女子受害，台北地院一審判刑12年，高等法院今（10）日依涉15罪合計判處13年4個月有期徒刑。

台北市大安警分局。（圖／資料畫面）

判決指出，大安分局前警員郭昇翰自2022年5月起在網路上購買針孔攝影機，裝設在派出所1樓身障廁所內，期間至少拍下66人如廁畫面，郭男將影片截圖存檔，還在超商廁所偷裝針孔，隨機拍下民眾樣貌與裸露下體的不雅影片，甚至從女警同事襯衫空隙偷拍胸部影像。

檢方根據查扣影像查出至少有66人遭偷拍受害，包括女警、洽公女子、借廁所的路人、還有少女、女學生，其中54人身分不明未提告，另有1人撤告，11名提告被害人8名成年人涉12罪、3名未成年涉3罪，一審台北地院依公務員違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，判處行有期徒刑12年，個資法判刑1年2月，二案合計13年2月。

二審經高等法院審理，法官認為郭男偷拍行為為滿足自己性慾，而非基於為自己財產上不法利益的主觀意圖，且大部分被害人身分不明無法與個人資料連結，不適用個資法，審酌郭男坦承犯行並願意與被害人和解，11名被害人15罪名合計判處13年4月徒刑，因其另涉相關案件審理中不定應執行刑，全案仍可上訴。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

