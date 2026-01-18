警局拖吊失誤 民眾車輛脫勾路旁安全柱被撞落

宜蘭拖吊車在轉彎時白色車竟然脫勾最後撞上安全樁。（警方提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣警局交通隊一輛拖吊車，十七日傍晚五點多在宜蘭市執行拖吊勤務時，所拖吊的一輛英國豪華越野車品牌的車輛在路口轉彎時突然脫落，撞上路旁人行道安全柱，車體因此受損，警方十八日表示，將負起完整賠償責任。

意外發生瞬間被路過民眾目擊並拍下，畫面上傳網路後引發討論，有人留言笑稱「警察杯杯脫鉤啦，這台要賠不少錢」、「這是老 Land Rover，修起來可不好玩」、「老車零件難找又貴，肯定傷很大」，引發熱議。據了解，車主當時將白色 D2違規停放在宜蘭市農權路紅線處購買晚餐，遭警方拖吊，車主表示，自己剛到宜蘭，違停不到五分鐘就看到自己車輛被吊走，當時時也覺得警方是依法執勤，沒想到突然就聽的碰一聲大響，仔細一看竟然是自己被吊走的車被拖吊車甩出去， 警方表示，拖吊車從農權路左轉進入神農路時要前往拖吊場時，車輛不明原因脫離固定設備，偏移撞上人行道安全柱。

宜蘭縣警局交通隊指出，同仁在執行拖吊任務時不慎造成車輛擦撞，已著手處理後續賠償程序，亦將檢討並強化拖吊作業流程及人員執勤技巧，避免類似事件再度發生。