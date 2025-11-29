警局捕蛇神隊友！每年60條銳減一半 牠們「抓蛇滅鼠」報恩

台中市和平警分局3隻貓咪以抓蛇滅鼠回饋員警餵食之恩。圖／翻攝畫面

台中市和平警分局大棟派出所因地處偏僻，常有蛇類和老鼠出沒，讓員警們長期以來相當困擾，不過自從一群可愛的流浪貓「咪咪、小橘、奇奇」前來守護，所內的「蛇患」竟減少一半以上，成為名符其實的「捕蛇神隊友」，讓派出所上演警貓協力溫馨故事。

台中市和平警分局大棟派出所位於山區，因環境清幽、蛇類活動頻繁，常在所內築巢下蛋，而小蛇孵化後從縫隙鑽出或沿著樓梯攀爬，過去派出所每年約有高達50、60條蛇出沒，不僅潛藏危險，也造成執勤困擾、備受驚嚇。

其中白貓「咪咪」率先來到派出所報，時常躺在飲水機上，隨後更帶來了牠的兄弟姊妹，包括喜歡待在圍牆邊地橘貓「小橘」和喜歡蜷縮在花盆中花貓「奇奇」，員警們偶爾會餵食這些野貓，沒想到這些貓咪不僅不吵不鬧，更主動擔起了派出所的「捕蛇重任」，作為報恩行為。

台中市和平警分局3隻貓咪以抓蛇滅鼠回饋員警餵食之恩。圖／翻攝畫面

據員警們觀察，貓咪們會積極地巡邏所內外，主動出擊捕捉入侵的蛇類和老鼠，更將牠們捕獲的獵物帶到派出所門口，有時門口還會橫躺2、3隻老鼠，警員見狀笑稱這些貓咪是想用獵物來換取飼料，不僅改善了派出所的環境安全，也讓員警們在執勤之餘多一份溫馨。



