警局至南市獨居老人春節聯歡會設攤宣導反詐

台南市警察局至獨居老人春節聯歡會活動設攤，宣導反詐。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／台南報導

台南市警察局八日至南市獨居老人春節聯歡會活動設攤，針對常見詐騙手法及話術現場宣導，安排趣味防詐問答，介紹各類詐騙手法與防範對策，提升年長者識詐能力。

市警局指出，高齡長者及退休族群尤是獨居長者，常因生活單純、人際互動侷限，而成為詐騙集團鎖定的對象。這次宣導特別針對年長者易發生的「假投資」、「假檢警」及「假親友」詐騙，分析詐騙話術、案例及提供防制對策；此外，也提醒年長者要保護好個人資料，特別是身分證、健保卡、銀行帳戶、提款卡等重要證件不輕易提供他人。

廣告 廣告

另近期全台發生數起靈骨塔詐騙案件，詐騙集團假借「靈骨塔投資」、「預購優惠」或「政府補助」等名義，向獨居長者推銷不實商品或要求匯款，造成民眾財產損失。這次活動也向年長者宣導「靈骨塔不是金融商品」，勿以投資為目的，當心詐騙話術。

局長林國清提醒，詐騙手法層出不窮，若家中或社區有獨居長者，親友們應多加主動關心與陪伴，降低年長者因無人從旁協助或資訊落差而輕信詐騙話術的風險，如有疑問可撥打警政署一六五反詐騙諮詢專線或一一０專線進行查證，才能遠離詐騙，保護好自身財產安全。 這項活動現場亦有財政稅務局到場推廣「稅籍異動即時通」，強化民眾不動產保護力，同時「台南市理燙髮美容業職業工會」志工除進行義剪活動外，亦與警局合作協力共同推廣防詐資訊，提升民眾的反詐知能及警覺性。