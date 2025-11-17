警局被夷為平地! 印控喀什米爾大爆炸9死32傷 疑「反恐證物」釀禍

印控喀什米爾警局大爆炸，造成至少 9 人死亡、32 人受傷。 圖 : 影片截圖

[Newtalk新聞] 印控喀什米爾地區一座警察局 14 日 23 時左右發生劇烈爆炸，造成至少 9 人死亡、32 人受傷。遇難者包括 6 名員警和法醫、2 名行政官員以及 1 名平民。15 日，數千民眾參加了遇難者的葬禮儀式。

據印度《新德里電視》台 15 日報導，經調查，此次發生在斯利那加諾加姆警察局的爆炸事件系局內收繳的爆炸物意外爆炸所致，警方已明確排除此次爆炸事件與任何顛覆活動有關。消息人士透露，當時 350 多公斤爆炸物被集中存放在警局內一房間內，調查人員和法醫正在現場採集樣本。

廣告 廣告

報導稱，爆炸發生後整座警察局幾乎被夷為平地，並引燃多輛汽車，爆炸聲在 30 公里外都清晰可聞。強烈的衝擊波導致周邊多棟房屋受損，救援行動也因現場連續的小型爆炸而一度受阻。

警方和遇難者家屬目前正面臨辨認遺體的巨大困難。當地居民巴希爾·艾哈邁德回憶稱：「爆炸產生了震耳欲聾的轟鳴聲，房屋都在嗡嗡作響，緊閉的窗戶也被震開了。」

《新德里電視台》稱，此次爆炸不僅導致一名關鍵調查人員當場遇難，也銷毀了此前從哈裡亞納邦法裡達巴德市一名嫌疑人手中繳獲的爆炸物重要證據，更使正在推進的反恐調查遭受重創。

印度首都新德里10日晚間發生一起重大爆炸事件，一輛汽車在著名景點紅堡地鐵站附近突然爆炸，引發猛烈火勢。 圖:翻攝自影片

據瞭解，諾加姆警察局上月剛偵破一起重大陰謀案件，抓獲了數名涉案醫生，包括主要嫌疑人阿德爾和穆紮米爾。根據其供述，警方先在喀什米爾地區繳獲超過 360 公斤爆炸物，隨後又在法裡達巴德市發現高達 2,900 公斤的爆炸物。

法裡達巴德的大規模爆炸物繳獲事件還引發了一系列連鎖反應。調查人員稱，日前發生在新德里紅堡附近的爆炸事件是在大量爆炸物被查獲後，涉案司機主動引爆裝置所致。鑒於整體案情的嚴重性，案件調查工作已移交印度國家調查局處理，部分爆炸物樣本也從法裡達巴德安全轉至斯利那加。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》用「戰斧」把澤連斯基騙進白宮修理 川普只要假和平 不要國際正義

謝步智觀點》川普35國和平峰會大戲落幕 引內戰與以巴再戰 加薩變煉獄