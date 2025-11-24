警局長研究新槍突走火打中妻頭「送醫又失控翻車」到院已身亡

國際中心／綜合報導

哥倫比亞博亞卡省 (Boyacá Department) 奇斯卡斯市（Chiscas）的警察局長漢密爾頓·魯伊斯（Hamilton Ruiz，26歲）日前在把弄新拿到的步槍，沒想到，槍枝卻意外走火，甚至直接打中妻子莉莉安娜·克魯茲（Ella era Liliana Cruz，25歲）的頭部，他嚇得連忙開車要將妻子送往醫院搶救，誰料禍不單行，途中車輛又失控翻覆，最終莉莉安娜宣告不治。

根據綜合外媒報導，漢密爾頓4個月前因為被從副警長調為警察局長才搬到奇斯卡斯市，之後他又接到暫時要到一處山區營地的駐紮命令，並因此被分發了一支加利爾突擊步槍；由於這種步槍並非一般警員可以拿的，也因為不常見緣故，漢密爾頓花了好幾個小時研究，怎料槍枝竟突然走火，還打中妻子的頭部，導致對方當場沒了生命跡象。

漢密爾頓見狀整個嚇壞，趕緊開車要載妻子前往醫院搶救，但疑似因為太過焦急和驚慌，送醫途中，漢密爾頓的車輛在途中失控翻車，而終於抵達醫院後，妻子仍被宣告已經死亡。目前漢密爾頓已被停職，因為這起事件屬於意外，漢密爾頓尚未被捕；漢密爾頓的律師表示，漢密爾頓隨時準備向檢察官辦公室求情，並為其不當處理武器，導致妻子死亡的行為負責。

