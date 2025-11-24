警局長研究新槍走火爆頭妻！送醫途中又翻車…

國際中心／張予柔報導



哥倫比亞博亞卡省奇斯卡斯近日發生一起離奇而悲痛的意外，一名26歲的警察局局長漢密爾頓・魯伊斯，在家中研究新配發的步槍時，槍枝竟意外走火，子彈直接射中25歲妻子莉莉安娜・克魯茲的頭部。他嚇得連忙將妻子抱上車，準備火速送往醫院搶救，沒想到途中卻發生翻車意外，最終妻子宣告不治。





警局長研究新槍竟走火「爆頭愛妻」！送醫途中「又失控翻車」悲痛收場…

漢密爾頓在操作新拿到的槍枝時，槍械突然走火，子彈擊中正在家中的妻子。（示意圖／翻攝自Ｘ）

根據外媒報導，漢密爾頓在四個月前調任奇斯卡斯市的警察局長，從原本的副警長升職後，便和妻子一同搬到當地。近期，他接獲指派，要前往山區營地駐紮，因此被分發了一支加利爾突擊步槍。由於這款槍枝並非一般警員能夠使用，因此對他而言也相當陌生。據了解，他當天花了好幾個小時研究步槍構造，沒想到在操作過程中，槍械突然走火，子彈擊中正在家中的妻子，讓她當場失去生命跡象。

廣告 廣告

警局長研究新槍竟走火「爆頭愛妻」！送醫途中「又失控翻車」悲痛收場…

漢密爾頓急忙將妻子送往醫院，然而車子卻在途中失控翻覆，最後抵達醫院時，醫護仍宣告妻子傷重不治。（圖／翻攝自Ｘ、Pexels）

突如其來的意外讓漢密爾頓完全慌了手腳，他急忙將妻子送上車、踩足油門往醫院方向狂奔。然而因過度驚恐與焦急，車子途中突然失控翻覆，原本就奄奄一息的妻子在事故後情況更加危急。最終抵達醫院時，醫護仍宣告莉莉安娜傷重不治。事件曝光後，漢密爾頓已被停職接受調查，警方認定整起事故屬意外，並未立即逮捕他。他的律師則表示，漢密爾頓願意承擔責任，已準備向檢方陳述整個過程，並對自己未妥善操作武器、間接造成妻子喪命的行為負責。





原文出處：警局長研究新槍竟走火「爆頭愛妻」！送醫途中「又失控翻車」悲痛收場…

更多民視新聞報導

黃國昌搭高鐵沒坐商務艙！律師酸：省小錢大預算亂花

日本空城照被指「中國遊客消失」？旅遊達人揭關鍵真相

服務生送錯餐哭喊薪水不夠賠！謝金燕「1舉動」全網大讚

