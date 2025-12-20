警局長：張文1人行兇 狂搜「鄭捷殺人」新聞！北捷奪4命身影曝光

張文19日涉嫌縱火。讀者提供



逃兵通緝犯27歲張文，19日先在四地縱火，隨後在北捷台北車站、中山站商圈扔擲煙霧彈、持刀砍人，檢警其在平板的雲端搜到縝密計畫書，時間、地點、網路搜尋紀錄等跡證，研判全案由張文1人所有。而台北車站、中山站商圈的誠品南西店，最後墜樓，且都是張文同一人。其做案煙霧彈等均從網拍平台購得。

警方偵查其網路搜尋紀錄，發現張文就是一名「模仿犯」，從10月開始，搜尋最多的是鄭捷北捷殺人的新聞，研判他就是要模仿鄭捷的模式。張文還在殺人計畫中製作犯案時間、地點表格，明確規劃要先丟煙霧彈再砍人，手法縝密。

台北市警局長李西河表示，全案由張文1人所為。刑大大隊長盧俊宏補充說明，從張文的電腦存取紀錄、往來紀錄等都顯示他一人；張文犯案時裝置煙霧彈的拖式行李箱，以及彈藥、製作要彈材料等，也都是自蝦皮購買。

從其電腦和手機紀錄和訪談找到相關證據。張文今年1月從桃園搬到台北市租屋，犯案前17日搬到一家旅館暫住，調閱監視器畫面，期間都是一人獨來獨往，未與其他人接觸。進一步調閱張文近日軌跡，均獨自1人在台北車站、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊。

警方查訪家人，稱與張文關係不佳，至少2年未與犯嫌聯繫過。在網路社群搜尋部分，警方也發現張文未發表過對社會或現況不滿之文章。

至於外界陰謀論稱墜樓者非張文，還有共犯?盧俊宏指出，案發時中山分局交通分隊林姓員警於南京西路疏導交通，發現滋擾後目睹張文進入誠品，遂偕同保全人員追緝犯嫌至頂樓，現場發現犯嫌棄置之刀械及戰術背心等物品，犯嫌即墜落至 1 樓不治死亡，故確認犯嫌僅有 1 人，且經比對死者指紋，確與張文相符。

警方針對扣案數位鑑識分析指向係計畫型單獨隨機殺人犯案，至於犯罪動機目前尚待釐清。犯罪被害人保護協會審核，依犯罪被害人權益保障法提供傷亡被害人新臺幣 80-180 萬元補償金、心理醫療及法律協助等。

時序表：

15:40-15:54

騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前涉嫌3 起縱火案,造成自小客車2台、重機3部毀損,隨後改騎乘Ubike返回中正區 「公園路租屋處變更衣物

16:53

租屋處縱火

16:59

自租屋處步行前往捷運台北車站M8出口進入

17:23

M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈,並持刀砍殺余姓被害人致死,3人受傷

17:55

步行前往千慧旅館(大同區南京西路)

18:31

離開旅館

18:37

步行前往誠品南西店前持刀攻擊1死(蕭姓騎士)1傷,隨後進入店內,持續持 刀揮砍逛街民眾致1人死亡、5人受傷,共計2死6傷。 中山交通分隊林姓員警擔服交通疏導勤務,見滋擾後與保全進行追緝至6樓 頂樓

18:40

犯嫌登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備

18:50

犯嫌畏罪跳樓自殺,送醫急救19時42分死亡

發稿時間11:27 更新時間12:12

