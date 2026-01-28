警已鎖定對象！中年男頻尾隨送餐 藥局女助理上班都害怕

記者楊忠翰／台北報導

台北市中山區驚傳跟騷事件，27日上午10時許，1名37歲的張姓藥局女助理，近日頻遭中年男子跟蹤騷擾，對方不但問她有無對象，還拿食物給她吃，怪男經常尾隨她，有時被她眼尖發現，怪男會躲進附近的宮廟，讓她上班時莫名恐懼，張女決定前往派出所報案，目前警方已介入調查。

中山分局表示，昨天上午10時許，張女前往派出所求助，並陳述自己被跟蹤騷擾經過，警員隨即說明《跟蹤騷擾防制法》法條內容，並建議她可以提出告訴，藉以保障自身權益，張女思考過後決定暫不提告，但警方仍針對該地點加強巡邏。

孰料，張女剛報完案，值班警員又接到藥局電話，指出該名男子又在附近閒晃，但巡邏警員到場時發現，該名男子早已離去，警員遂向店員了解事情經過，目前已掌握特定對象；張女歷經一夜思考後，今天中午前往中山二派出所提告，警方依規定受理報案，並鎖定鄭姓男子涉有重嫌，將循線通知他到案說明。

