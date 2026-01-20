警幫詐團查車手通緝資料遭收押 三重分局：毋枉毋縱、絕不寬貸

三重警分局許姓員警涉嫌替詐騙集團查個資，遭檢方聲押獲准。（圖／報系資料照）

新北市三重警分局光明派出所許姓員警，涉嫌以M-Police系統，替詐騙集團查詢車手通緝資料，並截圖傳給詐騙集團，檢警深入調查後鎖定許員涉案，將他改調警備隊接受調查，並報警新北地檢署偵辦，檢方複訊後依《刑法》偽造文書、洩密等罪嫌向法院聲押獲准，三重警分局則強調，全案毋枉毋縱，決不寬貸。

據了解，許員於2011年結業後被派到在三重警分局大同派出所服務，期間一度調回高雄，並於2023年再次調回三重分局光明派出所，在光明所任內，他涉嫌偽造文書案而被調到警備隊，後又遭查獲他替詐騙集團查詢通緝資料。

廣告 廣告

案經專案小組數月蒐證，於本月15日清晨由新北地檢署指揮新北市警察局督察室及分局督察組，同步對許員的辦公處所及租住處執行搜索，檢方複訊後，認定許員涉犯《刑法》偽造文書、洩密等罪嫌，向法院聲請羈押。新北地方法院於15日深夜11時裁定，許姓員警遭收押禁見。

三重分局表示，許員疑涉洩密、偽造文書案，是三重分局及警察局督察室報請新北地方檢察署指揮偵辦，於1月15日執行搜索許員辦公桌及待寢室等處所，經新北地檢署檢察官訊問後，以涉嫌偽造文書罪聲請羈押，並於同日23時由新北地院裁定收押禁見。

三重分局強調，初步了解為許員疑有不當查詢個資及於查詢系統內登載不實之查詢事由，疑有洩密情事，相關涉案情節將持續調查釐清，因許員經裁定收押禁見，警方已依規定報請停職處分，將全力配合新北地檢署偵辦，對於員警違法違紀行為，本分局將秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度，毋枉毋縱，絕不寬貸。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鬼扯「先殺爸、再殺媽」 蘆洲逆子供詞滿是漏洞遭跡證打臉

從小被打到大！不滿父母管教太嚴格 蘆洲逆子預藏開山刀狠心殺雙親

不只5000！啃老兒每月向父母討3、4萬 親友怒斥：向神求的兒子竟來討債