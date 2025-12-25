警平安夜駐守車站、信義商圈… 收高中生「最暖禮物」

台南市警察局永康分局員警平安夜於車站守望，一名女高中生遞上手寫小卡。永康警分局提供



緊繃的維安勤務中，最溫暖的往往是那份不期而遇的善意。因應通緝犯張文北捷隨機殺人事件，全台各地警察全副武裝駐守公共場合，維護安全；嚴肅的氛圍，卻因一名高中女學生地上一張手寫小卡，「在車站看到警察都很有安全感，謝謝警察的保護」，備感溫馨。

台南市警察局永康分局強化大眾運輸場站安維，19日起開始針對轄內火車站、轉運站等處所執行守望勤務。永康分局鹽行派出所警員邱柏穎擔服24日平安夜在永康轉運站守望勤務攜帶長槍，執勤過程，突然一名女生上前，邱警不敢大意，誰知該女高中生靠近員警時卻伸出手，遞出一張手寫小卡。

卡片寫道提到「在車站看到警察都很有安全感，謝謝警察的保護」，邱警激動的說道：「收到這張卡片很感動，感謝民眾的肯定，這幾天的疲勞都瞬間消失了。」

台南市警察局永康分局員警平安夜於車站守望，一名女高中生遞上手寫小卡。永康警分局提供

台北市警察局信義分局安排警力進駐信義商圈等地守望。員警都配槍。信義警分局提供

台北市警察局信義分局為防範突發事件，自張文隨機砍人案發生後即全面強化各項維安作為，持續加派武裝警力，於信義商圈、香堤大道、各捷運站體、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集場所，調派荷槍實彈員警執行守望與巡查勤務。

24日平安夜自下午16時起，信義警分局增派員警加強重要路口交通疏導，再規劃3處管制點視車潮採彈性管制松廉路、松壽路禁止車輛進入，以防制人車交織，而維安升級上警方規劃22時至02時執行擴大臨檢勤務、0時至6時松壽路16巷、20巷夜店周邊警力守望等多層次防護警力，員警荷槍實彈站在聖誕樹下，建構嚴密治安安全網，用市民備感溫馨。

