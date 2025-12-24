警廉調全面聯防 南檢成立防恐攻應變小組

南檢廿三日特別召開防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，全面強化預警、通報與即時應處。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

張文於北捷進行恐攻引發社會譁然，防範緊急事件也成為強化社會安全網重點工作。廿三日特別召開防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，全面強化預警、通報與即時應處，針對涉及網路、大眾運輸工具或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，將由專責檢察官指揮偵辦。

為維護社會秩序與民眾安全，南檢依高檢署檢察長張斗輝指示，廿一日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，南檢檢察長鍾和憲廿一日召集防範恐怖攻擊應變小組，邀集主任檢察官王聖豪擔任執行秘書及六位專責檢察官及轄內各相關單位擔任小組成員。

廣告 廣告

廿三日召集南部地區檢警調廉及政風等小組成員，親自主持防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，加強情資蒐報與風險評估合作討論，期能即時啟動應變與強制作為，藉以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

針對轄區有於網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公眾安全相關案件，未來也將建立通報機制，「防範恐怖攻擊應變小組」獲報也將即刻報請檢察官指揮，從嚴、從速偵辦，以確保社會秩序與民眾安全不受威脅，遏阻重大治安事件引發模仿效應。