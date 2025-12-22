警悟禪寺百年慈善心 捐贈救災無人機守護岡山

位居岡山市中心的在地信仰重鎮-岡山警悟禪寺，近日隆重舉辦「救災無人機捐贈儀式」，禪寺為實踐「濟世救人」的理念，特地捐贈一部先進的救災無人機予高市府消防局第五救災救護大隊，以提升轄區的救災效率與空中偵查能力，為大岡山地區的公共安全注入強大科技力量。

主辦單位今(廿二)日說明，捐贈儀式於警悟禪寺舉行，由寺方吳明城主任委員親自主持。吳明城主委表示，警悟禪寺從清末齋堂轉型為佛教古剎，始終秉持扶鸞救世、正信弘法的精神；警悟禪寺不僅是宗教信仰的搖籃，更是地方公益的推手，看見近年來救災工作的艱辛與風險，我們決定捐贈這部高科技無人機，希望能協助消防弟兄在第一時間掌握災情，降低風險，讓救災工作更加精準與安全。

消防局陳博仁大隊長代表受贈，並回贈感謝狀，對警悟禪寺的善舉表達最深的謝意。陳博仁大隊長指出，感謝警悟禪寺的慷慨捐贈，這部救災無人機使我們第五大隊重要的戰力升級，在面對山區搜救、大型火災、或是聚落型工業區複雜災害時，無人機將提供即時的空中視野，協助指揮官快速決策，大幅提升救災應變能力，真正實踐警消與民間力量的完美結合。

岡山警悟禪寺此舉再次體現了臺灣宗教界與時俱進，積極參與社會公益的典範，為年終歲末寫下了一頁溫暖而充滿力量的篇章。