警惕代辦國民年金陷阱 成功警籲民眾切勿交付重要個資

臺東縣警察局成功分局近日接獲多起民眾反映，有不明人士假借代辦國民年金名義，向長輩或偏鄉居民索取身分證、存摺及印章，甚至要求支付高額服務費，警方提醒，這類手法極可能是詐騙陷阱，呼籲民眾辦理政府業務應透過正式管道，切勿輕易將重要個資交給陌生人。

警方指出，詐騙集團近期常以協助申辦社會福利或年金補助為藉口，取得民眾信任後，不僅要求收取新臺幣1萬8千元的服務費，更重要的是獲取民眾的個人證件，這些個資若落入不法分子手中，極可能導致帳戶被冒用成為人頭帳戶，造成嚴重的財產損失。

成功分局呼籲，政府機關絕對不會委託私人單位私下收取證件或索取高額佣金，民眾若接到可疑電話或遇到陌生人主動提議代辦業務，務必秉持不聽、不信、不傳的原則，如有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線，或撥打110請求警方協助，守護個人財產安全。