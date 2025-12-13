警所內「偷拍報案人」！AI製6女不雅照 涉案警大頭照曝

凃姓員警任職三民一分局期間，偷拍赴派出所的女報案人，再以AI製不雅照。（圖／TVBS）

高雄一名凃姓員警原本任職三民一分局轄內派出所，沒想到去年底爆出偷拍案，據了解，他趁著女性民眾赴派出所報案時，偷拍女子還以AI技術合成不雅照片，女子收到傳喚通知書才得知受害，至少有6人受害，才任職3年多的凃姓員警，被記一大過並調職處分。

一名受害女性在社群媒體上揭露，她前往派出所報案做筆錄時，過程中被當時的員警偷拍，更將照片用AI技術合成不雅照。經調查發現，這名原本任職於三民一分局哈爾濱派出所的凃姓員警，去年12月執勤一起家暴案時，被分局展開調查並查扣手機，發現有6名女子的照片，全是他在執勤時拍攝的。凃員利用在派出所內製作筆錄的機會偷拍女性報案人，更進一步使用AI技術「換臉」，製作成不雅照片。

據了解，凃姓員警外表濃眉大眼、身材魁武，平常戴著黑框眼鏡，社群媒體上多分享寵物貓狗的貼文。他今年30歲，從警僅三年，111年才調往三民一分局。在派出所工作期間，每天備勤2小時處理案件，平均接待超過10名報案民眾，卻趁機偷拍女性。三民一分局今年年中已將他調職至湖內分局，並記一大過處分。

凃姓員警遭記一大過調職，正面生活照曝光。（圖／TVBS）

三民一分局副分局長鍾睿賢表示，分局立即主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機。關於該員的行政責任，立即核予大過1次，並調整服務地區，同時從重追究相關人員考核監督不周的責任。

這起案件的爆發讓其他同事感到十分驚訝。作為初出茅廬的人民保母，凃姓員警卻利用職務之便犯法，這樣誇張的行為也讓他的從警生涯留下污點。

