警所女所長識破白牌車超載 拔槍逮5逃逸移工

cnews204251125a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三峽警分局二橋派出所所長張岸玲，昨（24）日傍晚執行取締勤務時，憑藉敏銳觀察力，發現1輛自小客車疑似超載。三峽警分局表示，張姓所長上前攔停，查看車內時發現，除駕駛外另有5名外籍人士擠坐在車內，由於6人都神情緊繃、不時閃躲目光，情況相當可疑。張岸玲立即掏出電擊槍戒備，要求61歲劉姓駕駛，將全部車門反鎖。快打警力獲報4分鐘即到場，並在張姓所長的指揮下迅速完成周邊封鎖逮人。

三峽警分局表示，當時張姓所長在轄內中正二路、尖山埔路口，發現1輛白牌車涉嫌違規停車。上前察覺異狀後，立即將勤務重心轉為人員安全控管。她手拿電擊槍戒備，沉著指示劉姓白牌車駕駛，立即將全部車門反鎖，確保車上5名疑似逃逸移工，全數滯留車內不得任意下車，瞬間將現場風險降至最低。

警方表示，在車門已掌握、現場安全受控後，張姓所長保持冷靜，迅速呼叫支援。而快打警力也僅用4分鐘就到場，迅速完成周邊封鎖。逮人後5名逃逸移工，全數依違反入出國及移民法等，移送新北專勤隊偵辦。

cnews204251125a06

警方表示，涉嫌載運逃逸移工的劉姓白牌車司機，可依道路交通管理處罰條例第30條1項4款，載運人數超過核定數額。可處3000元至1萬8000元罰鍰，責令改正或禁止通行。還有道路交通管理處罰條例第22條1項2款，領有普通駕駛執照，以駕駛為業。處1800元至3600元罰鍰，並禁止駕駛。另外也涉及違反道路交通管理處罰條例第55條1項3款，在劃有紅線路段臨停。可處300元至600元罰鍰。

三峽警分局表示，還可依公路法第77條第2項規定，未依規定申請核准，而經營汽車或電車運輸業者，得依其違反情節輕重，處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業。其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣4個月至1年，或吊銷之，非滿2年不得再請領或考領。

照片來源：新北市警方提供

