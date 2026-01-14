警所辦社區治安會議 里民來捧場

芳苑分局原斗派出所於西斗里天后宮盛大舉辦西斗里治安會議。（記者方一成攝）

▲芳苑分局原斗派出所於西斗里天后宮盛大舉辦西斗里治安會議。（記者方一成攝）

為強化警民合作，共同打擊犯罪，彰化縣警察局芳苑分局原斗派出所於十三日晚間七時，在西斗里天后宮盛大舉辦「西斗里治安會議」。本次會議旨在匯聚社區力量，共同為西斗里打造一個更安全、更宜居的生活環境。

會議中，警方針對近期的犯罪趨勢、交通安全等議題進行宣導，並傳授里民防竊、防詐、防搶等實用技巧。此外，為了與里民互動，會議特別規劃了「有獎徵答」流程，並準備精美小禮物，鼓勵里民踴躍參與，加深對治安議題的認識。

芳苑分局副分局長張記濠今（十四）日表示，治安維護是警方的核心任務，只有透過警民緊密合作，才能真正有效遏止犯罪，讓宵小無所遁形，在此也呼籲所有西斗里民，共同為社區安全貢獻一份力量，警方將持續與社區保持密切聯繫，共同守護這個美麗的家園。