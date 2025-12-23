警所長哽咽「不是殉職才值得尊敬」石明謹：裝備不全就不該去現場 去了沒用又危險

石明謹表示，員警裝備不齊全就不應該去事發現場，無法發揮保護民眾的功能，去了是沒有用的，對自己也非常危險。 圖：翻攝自石明謹臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 台北捷運19日發生隨機殺人事件，外界質疑警方在頂樓樓梯間躊躇不前，且追捕員警僅持警棍無配槍、沒穿防彈背心，北市警察局中山分局中山一派出所所長李欣鴻日前出面說明，現場7警中3人配槍，2人剛下班，另2人結束其他勤務返還裝備，接到通報仍立刻衝到現場，他一度哽咽說「不是只有殉職才值得尊敬」。對此，前員警石明謹直言，裝備不齊全就不應該去。

石明謹22日晚間在《新台灣加油》節目中表示，李欣鴻所長說，有些員警是下了班裝備繳了 ，但作為長官、身為員警，最基本的概念是，如果你裝備不齊全就不應該去，因台北市的交通隊24小時背槍，所以那天上去的只有交通隊有槍，派出所臨時趕過去的沒有槍。

石明謹指出，不是每個勤務都帶槍，有的是在裡面備勤，或是正要下班，但就算是下班了，決定要到現場時，你的裝備怎麼可以不齊全，裝備不齊全就不能出去，把槍都領好了、簽名後再出來，雖然可能晚個1、2分鐘，但這件事情要做，因為這是保護自己，也保護民眾，要不然你去了，無法發揮保護民眾的功能，你出去是沒有用的。

就算是下班臨時要出去，石明謹強調，長官也要叮嚀，裝備給我帶齊全才出去，他提及台南殺警案，為什麼會被殺，2個人只帶1把槍去追通緝犯，被各個擊破，因其中1位是交整崗（交通整頓），不帶槍的勤務，跟著學長去抓通緝犯，結果殉職了，要把裝備帶齊全了才能去做相對應的勤務，就算慢一點也沒關係， 但是沒有保護好自己，這是一件非常危險的事。

