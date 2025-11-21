警所長淪「台版柬埔寨」幫兇！收賄500萬助詐團 確定入獄13年8月

葉育忻（右）涉嫌洩露個資及偽造公文書，遭判13年8月徒刑定讞。鏡週刊

曾任台北市警局大同分局寧夏派出所所長的葉育忻，被揭發任內接受「台版柬埔寨」詐騙集團首腦杜承哲500萬元賄賂，洩露偵查行動、幫詐團查個資，高等法院二審判處有期徒刑13年8月，葉上訴遭到駁回，全案定讞。

2022年9月至11月，新北市刑警發現，有高達61名求職受騙的被害人被囚禁在淡水、中壢的社區大樓內，身上證件、手機、金錢全被扣住，循線找出以杜承哲為首的詐騙集團，以職缺誘騙61名被害者上鉤，得逞後將他們關在僅有3坪大的房間內，用毒打、上銬、電擊等方式虐待，甚至在泡麵裡摻入FM2毒品。

其中一名黃姓死者不堪凌虐，從11樓跳下，另一名黃姓女死者在房間便溺遭到電擊，最後休克死亡；還有一名林姓死者患有慢性病，因未能服藥導致病情惡化，進而釀成雙腳壞死、皮膚發炎，痛苦撞牆呼救「快受不了」，讓詐團成員覺得他在裝病，強行餵毒後身亡，3名死者都遭到殘忍棄屍。

檢警歷經許久偵查，終於在2022年11月初破獲十惡不赦的詐團，救出被拘禁的58名被害人，案件進入司法程序，杜承哲等3人遭判無期徒刑定讞。

這起駭人聽聞的慘案還衍生案外案，檢警發現，台北市警局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻收取現金200萬元、200萬元中古賓士車、109萬元虛擬貨幣，共529萬元賄賂，葉再洩露警方偵辦資料給詐團、人頭帳戶個資，二審遭重判11年6月、褫奪公權5年，還以「洗錢罪」判刑1年、併科20萬罰金，及「行使偽造公文書罪」判刑1年2月，總刑度共13年8月，最高法院今日駁回上訴，全案定讞。



