警所長：不是殉職才值得尊敬

北市19日發生隨機殺人案，外界質疑警方在頂樓門口長達40秒未進入天台逮捕嫌犯，且僅持警棍，疑似不敢用槍。對此，台北市警局中山一派出所所長李欣鴻昨出面澄清，強調多名員警下班或休假期間聞訊，未領槍彈便徒步衝往現場保護民眾，絕非怯戰。他數度哽咽，呼籲社會支持，也感嘆：「不是只有殉職，才值得社會大眾的尊敬。」

針對外界批評，李欣鴻還原現場情況指出，依規定緊急勤務通報當下不用領槍，也不必穿著防彈背心。事發時多名同仁已下班，接獲通報第一時間來不及領裝備即趕赴現場。針對戰術執行，他坦言事後來看，雖知嫌犯墜樓，但當時頂樓漆黑且情境混亂，若嫌犯埋伏攻擊，警方貿然進入恐釀更大傷亡，並非外界所言的猶豫不決。

廣告 廣告

李欣鴻強調，警察不像網路上的鍵盤高手，而是天天面對未知危險。他感嘆：「過去很多殉職的學長一開始都是大家口中的英雄，但時間過後，都只剩下家屬同仁承受一輩子的傷痛。」他特別提及幾年前殉職的鐵路警察李承翰，強調每位員警都有同樣勇氣，社會不應只有在員警殉職時才給予尊敬，這對前線人員並不公平。

談及生死一瞬間抉擇，李欣鴻情緒激動、眼眶泛紅。他堅定表示，若民眾與警察的生命只能擇一，同仁都會像北車見義勇為的余先生一樣，優先選擇奮不顧身保護民眾。

據了解，案發當時，警方接獲第1通110報案，僅說歹徒丟擲煙霧彈，沒說持刀。事實上，當天下午歹徒連續3度縱火，中山分局傍晚查出張文的身分，但只有其戶籍地，員警前往張的桃園戶籍查訪時，他已在台北犯案。

北市議員詹為元表示，從張文開始縱火，警方就不斷以監視器追蹤，可是張文非常狡猾，換裝又變換交通工具。張文犯案後跑到頂樓時，監視影像顯示中山分局7位員警，不到10秒就立即跟上，時間應在SOP標準內。他強調，檢討當然要做，但不要為了政治操作，打擊基層員警士氣。