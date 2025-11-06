警扮嫖客「真槍上陣」！做到一半被怨「為什麼硬了你就不給我用」
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄2名警員到轄區護膚店取締色情半套店，他們假扮嫖客上門消費，當取得賣淫事證後，其中一名警員謊稱有女朋友，拒絕性服務，另名警員則被女服務抓住鳥鳥，還笑他「為什麼硬了你就不給我用？」警員趕緊付了1600元脫身，半小時後上門查緝，逮捕武姓女負責人送辦，法官依妨害風化罪判她徒刑3月，得易科罰金。
判決指出，服務於三民一分局某派出所的林姓、洪姓警員，去年4月25日晚上8點多，兩人假扮嫖客前往某護膚店查緝色情交易，2名員警分別由武姓和黎姓越南籍女子帶進小包間裡，先換穿店內提供的紙內褲，再到廁所盥洗。
一開始，武、黎兩女都提供正常按摩背部、腰部，等結束時請警員翻身，就把他們的紙內褲脫掉，拿旁邊的按摩油開始塗抹生殖器，其中一名警員謊稱有女朋友，拒絕性服務，另名員警則被抓住鳥鳥，員警用手遮擋，黎女竟抱怨「你手走開」、「齁，幹什麼勒？怎麼了？」
警員假稱「軟掉了」兔脫到廁所，從廁所出來後，黎女不放棄，安撫「緊張什麼？女人不是都一樣？」警員回她：「會有罪惡感」，黎女說：「第一次看到這麼奇怪的人」、「你手放開，我用一用出來」；警員擔心失身，趕緊付了1600元閃人，但半小時後，大批警力上門，逮捕武姓女負責人送辦。
高雄地方法院審理時，武姓女負責人辯稱店裡沒有提供半套服務，都是小姐私下個人行為，與她無關，但法官綜合相關事證後不採信她的說詞，依圖利容留猥褻罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。
