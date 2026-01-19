警扮老司機查小吃店「淫樂包廂」 5女包圍擲骰「上摸到下」負責人慘了

基隆一家小吃店遭查獲淫樂包廂，負責人遭判刑。本報繪製



太誇張！基隆市警方獲得情報，表示某一間小吃店暗藏春色，因此喬裝成熟客到店內用餐，沒想到一進店就被5名小姐團團包圍，包廂內玩起骰子遊戲，輸了就脫衣甚至「從上摸到下」，在外面埋伏的員警等待時機成熟就入內逮人。基隆地院近日審結，黃姓女現場負責人依圖利容留猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

判決書指出，47歲的黃姓女子在基隆一間小吃店擔任櫃檯會計人員兼現場負責人，老司機都知道店中的小姐們賣的不是菜而是「肉體」，只要上門就會被安排進包廂，小姐們作風大膽、供顧客從上摸到下等猥褻行為，黃女從中抽成。

廣告 廣告

法官調查，小吃店的計費方式平日每2個半小時、假日每2個小時300元，包廂費用300元至500元，坐檯費用、顧客支付之小費均歸坐檯小姐所有，其餘費用所得則由黃女收取。

基隆警方去年2月28日20時30分許喬裝成客人上門，黃女立刻安排5名小姐進包廂「服務」，將扮成老司機的警員團團圍住，展開脫衣擲骰遊戲。其他警員持搜索票到場執行搜索。

警方密錄器早已錄下包廂內全部過程，即便黃女按下警示燈通知小姐臨檢，現場所有小姐仍當場被逮。警方並扣得9號包廂消費明細、小姐名冊、營業額8萬6,000元、公司周轉金8萬9,659元，以及報表、班表、簽單統計表與總營收表等證物。

基隆地院審理時，黃女坦承犯行，最終依圖利容留猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。全案可上訴。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂