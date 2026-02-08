警拘提通緝犯 同夥持爆裂物逃屋頂對峙

穿著短袖白衣和拖鞋的男子手上拿著一個疑似爆裂物的東西站在三樓頂加蓋的水塔鐵架上。（圖／東森新聞）





屏東警方在內埔民宅要拘提一名李姓毒品通緝犯時，和李姓嫌犯同行的友人，林姓男子一看到警方立即手持疑似手榴彈的東西，衝上透天厝的頂樓，站在水塔鐵架上和警方對峙，警方找來林姓男子嬸嬸勸說一個半小時，他才下來，目前交由國軍八軍團來處理爆裂物。

民眾拍下的畫面中，看到這名穿著短袖白衣和拖鞋的男子手上拿著一個疑似爆裂物的東西，就站在三樓頂樓加蓋的水塔鐵架上，和查緝的警方對峙。

東港分局長高志正：「他手中疑似握有這個爆裂物，所以我們調派了多名警力，在現場來做安全維護的工作，後來經由警方還有他的家屬，跟他溝通勸說之下，歷經一個半小時，他也願意配合我們警方。」

廣告 廣告

警方找來這名林姓男子的嬸嬸，經過一個半小時的勸說，林姓男子同意下來，將爆裂物放置在地上，警方也立即在道路上拉出封鎖線，同時通知國軍八軍團來處理，判定疑似爆裂物的東西，而屏東警方是下午到內埔的南華路，這處民宅要拘提李姓的毒品通緝犯，結果和李姓嫌犯同行的林姓男子一看到警方立即手持爆裂物，衝上頂樓水塔和警方對峙，周邊居民聽到吵雜聲響才知道出事了。

鄰居：「我們就搞不懂，奇怪怎麼那麼熱鬧。」

東港分局長高志正：「今天下午的時候在執行的時候，我們有順利的，將李姓嫌犯拘提到案，但是他同行的林姓友人，在我們拘提的時候竄逃，逃到我們建築物的三樓，在那裡和警方對峙。」

警方逮捕到李姓通緝犯，同時在屋內查到七百公克的安非他命，而持疑似爆裂物旳林姓男子，到底涉及什麼案件，為何一看到警方就這麼緊張，目前也是警方要釐清的部分。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／東港警方跨區辦案 匪拒捕持手榴彈對峙

消防局示警！卡式爐「放這鍋子」加溫爆炸如手榴彈

勞資糾紛嗆丟手榴彈「要死一起死」 新北男下場慘了

