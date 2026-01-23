警掃蕩鑽石大樓應召站逮34女 2業者聲押、1交保

女子被警方帶了出來。（圖／東森新聞）





位在台北萬華區的鑽石大樓被發現裏頭案藏應召站，先前已被警方多次掃蕩攻堅，最近業者又重起爐灶。

大批警方深夜掃蕩台北萬華的鑽石大樓，破獲應召集團。警方：「手機手機，手機拿出來。」

好幾名長髮的外籍女子被警方帶了出來，他們涉嫌從事非法性交易。其實鑽石大樓先前就曾多次被轄區警方掃蕩攻堅，應召站負責人陳明傑也被逮捕。

後來警方又多次接獲檢舉，發現藏身在鑽石大樓內的應召集團死灰復燃，經過長期蒐證後，報請臺北地檢署指揮，在21號晚間組合警力，憲兵隊、移民署專勤隊聯合前往查緝。除了逮捕負責人、工作人員共9名，還有34名從事非法性交易的女子，以及3名男客通通依法送辦。

