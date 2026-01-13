警推輪椅陪繳費 溫柔撐起她的路

圖說：臺北市大安分局和平東路派出所員警黃孟翔、梁翔語。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安區一名婦人因行動不便，擔心電話費逾期獨自一人外出繳費，因而於街道上滯留不前引起路過民眾不少注目。

大安分局和平東路派出所員警黃孟翔、梁翔語見狀，立即上前關懷，得知婦人心中有所惦記，主動伸出援手，推起輪椅協助婦人至附近超商繳費，完成後，更是考量到婦人行動緩慢且獨自行動風險較高，並未離開，而是一路貼心陪同返家，確保其人身安全無虞。

大安分局表示，守護市民安全不侷限於維持交通秩序順暢，更在於看見民眾生活中最真實的需要，看似平常的舉動，對於行動不便長者而言，卻是完成日常生活的重要支撐；其中包含甫畢業投入基層勤務的梁姓員警，坦言透過實際行動關懷民眾，落實「助人為快樂之本」的服務精神，所獲得的成就感無法言喻，也為城市多了一份溫暖與安心。