警揭張文數位足跡…疑本預謀聖誕節才發動攻擊「恐因房價太貴」提早犯案

社會中心／台北報導

張文於犯案前一天，前往誠品南西店踩點畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

犯下台北車站與誠品南西隨機殺人案的張文（27歲），造成3死11傷慘劇。檢警追查發現，張文除「千慧商旅」外，還預定於聖誕節期間入住大同區「紫園飯店」，疑似計畫在假期人潮高峰犯案，卻因存款不足導致刷卡失敗。此外，由於聖誕節房價高昂，張文疑因此才不得改變了攻擊時程，支付較便宜的「千慧商旅」並提早於19日動手。

張文於今年1月北上租屋，19日先於中山區多處縱火，隨後至人潮密集的台北車站與誠品南西商圈投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊，造成嚴重傷亡後墜樓身亡。專案小組還原其數位足跡，發現張文在13日曾透過2個不同的訂房網站，同步下訂了2筆住宿；一筆是17日至19日入住緊鄰誠品南西店僅44公尺的「千慧商旅」；另一筆則是預定於25日至27日（聖誕節期間），入住位於南京西路巷弄內、距離案發地約270公尺的「紫園飯店」。

張文利用煙霧彈及汽油彈製造慌亂，之後持多把長短刀揮砍，造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

此舉引發外界強烈聯想，張文是否計畫在聖誕節發動更大規模的攻擊，或是有意延長犯案時間？對此，北市警方指出，經檢視其隨身平板電腦，內建的3張地圖標記點均為本次已攻擊的地點，並無發現其他新增的攻擊目標，研判其並無擴大戰線至其他區域的計畫，但犯案「時間點」的選擇確實耐人尋味。

針對張文為何放棄聖誕節計畫而選擇提前行動，外界猜測「經濟因素」與「訂房失敗」是主因。首先，張文13日下訂2間旅館時，因帳戶存款見底導致信用卡扣款失敗，而身無分文的他，手邊現金僅夠支付千慧商旅3天約5700元的房費；反觀聖誕節期間的紫園飯店，單日房價即高達3500元，這對經濟拮据的張文而言是無法負擔的開銷。

其次，考量戰術位置與房源狀況，「千慧商旅」距離首要目標誠品南西店步行僅需1分鐘，比「紫園飯店」更具地利之便，加上聖誕節與行憲紀念日連假可能導致南西商圈周邊一房難求，在資金有限且擔心訂不到房的雙重壓力下，張文最終選擇放棄聖誕計畫，提早於19日入住千慧商旅並執行殺戮。

不良行為，請勿模仿！

