警揭張文「4大行動」！ 隨機攻擊.滅證「已無回頭路」

台北市 / 綜合報導

張文隨機攻擊事件，前期準備到後期行動，是否有共犯？動機為何？警方偵查報告出爐，大致釐清有「四大行動」。首先焚毀租屋處私人物品，抹滅痕跡「已無回頭路」意味濃厚；北車製造驚恐混亂後，再赴主戰場中山站傷人。而最後他跑到誠品南西六樓一躍而下，並無逃亡規劃，研判就是他結束行動的最終站。

2025年歲末，張文的隨機攻擊太震撼，也在社會大眾心中留下難以抹滅的陰影，從前期準備到後期行動，是孤狼犯案還是有共犯，如今專案小組偵查報告出爐，發現四大行動。

首先他先在多處縱火，其中一處就是他的租屋處，大量私人物品被燒毀，似乎意味著要抹滅所有痕跡，已無回頭路的意味濃厚，張文帶著一箱煙霧彈信號彈，跑到北車捷運站丟擲，主要目的是在製造恐慌和混亂，傷害人並不在他的計畫，不料余家昶挺身而出遭刺身亡，是意外中的意外。

他真正的主戰場則在中山站外，這時他才拿出利器，並開始出現攻擊路人的行動，而且都是瞄準致命部位下手，最後他直奔誠品南西六樓，並在員警到場前一躍而下，目的明確雲端中也無後續逃亡計畫，這裡就是他的終點站。

屬名張文哥哥的卡片，指稱他疑似曾遭霸凌，檢警也回頭調查張文的學生及軍旅生涯，但沒有發現相關證據，加上他戶頭只剩39元，也很難再撐下去，1219隨機攻擊事件，隨著張文墜樓暫時告一段落，但全案仍有太多未解謎團。

