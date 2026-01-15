警揭1千萬詐騙慘案！74歲婦想投資嗆「我沒那麼笨」秒驚醒：不領了

記者潘靚緯／台中報導

74歲婦人疑遭詐騙到銀行臨櫃領款，聽員警分享有人被騙1000萬，瞬間驚醒放棄領錢。(圖／翻攝畫面)

台中市一名74歲張姓婦人，到銀行臨櫃提款10萬元，聲稱是房屋裝修費，但卻提不出任何報價單等資料，行員機警察覺不對勁，立即報警到場關懷協助。婦人一見到員警相當抗拒，透露自己曾有被詐騙的經驗，絕對不會那麼笨「再被騙」。員警鍥而不捨持續勸導，分享有人曾被詐騙1000萬，婦人聽到8位數的驚人數字，當場倒吸一口氣，決定放棄領款。

台中市警第二分局文正派出所，8日接獲銀行行員通報，稱一名婦人想臨櫃提領10萬元，用來支付房屋裝修費，卻提不出任何相關佐證資料，員警隨即到場關切，只見婦人的說詞一變再變，一下說是北屯住家要裝修，一下又改口說兒子位於台北的房屋要裝修，對於兒子是否知情，前後說法也自相矛盾。

員警進一步關懷詢問，建議是否可與家屬聯繫確認，張婦對員警的好心相當抗拒，也不願提供家屬聯絡方式，經過員警耐心溝通，婦人才鬆口坦承，實際用途並非房屋裝修，而是打算把現金交付他人進行「投資理財」，並透露自己過去曾有遭詐騙的經驗，絕不會這麼笨『再被騙』。

員警聞訊後立即提高警覺，向張婦詳細說明近期常見的投資詐騙手法，並分享實際案例指出，曾有民眾誤信投資話術，慘遭詐騙金額高達一千萬元，張婦一聽到8位數的驚人數字，當場倒吸一口氣，直呼「那我還是不要領了」，原本緊握在手中的提款單也瞬間放下，打消提領念頭，成功守住辛苦錢。

