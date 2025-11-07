警搜出QC10衝鋒槍！行車糾紛開槍洩憤 他被通緝躲南投半年遭逮

記者楊忠翰／台北報導

南投縣1名34歲朱姓男子，平時擁槍自重，還被通緝潛逃半年之久，日前台北市刑大科偵隊接獲線報，指出朱男持有槍械，遂率隊前往埔里住家執行攻堅，當場查獲QC10衝鋒長槍1把、子彈、K他命及改槍工具一批等證物，全案訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦，並向上溯源追查槍枝及毒品來源。

台北市刑大表示，今年3月間，朱男曾與人發生行車糾紛，隨即朝著對方車輛開槍洩憤，警方循線將他逮捕送辦，但朱男未如期開庭遭到通緝，並長期藏匿於南投縣埔里鎮，逃亡時間長達半年之久。

日前科偵隊接獲線報，指出朱男擁槍自重，隨即展開佈線監控，進而確認朱男行蹤，科偵隊向法院聲請搜索票，並前往朱男住家執行攻堅行動，當場查獲QC10衝鋒長槍1把、子彈、拋棄式彈殼、空彈殼、底火、K他命、電動起子、尖嘴鉗、六角工具組等證物，警方訊後將朱男依槍砲及毒品等罪嫌移送法辦，並持續向上溯源，追查朱男槍械及毒品來源。

據了解，QC10衝鋒槍是台灣對於1種常見的改造長槍俗稱，原型是來自於美國的PCC衝鋒槍，這類槍枝與模擬槍製造商的產品有關聯，並使用不同的彈匣，例如UZI或Glock的彈匣；由於這類槍枝結構簡單、易於改造，經常出現在台灣的槍擊案當中，包括學甲88槍擊案、土城當鋪槍擊案、以及屏東坐檯糾紛槍擊案。

